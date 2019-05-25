2019-05-25T17:21:54+03:00
Спорт

Сыграв вничью с худшей командой ФНЛ, калининградская "Балтика" вылетела из лиги

Кирилл Алексеев
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..Фото: fc-baltika.ru
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В субботу, 25 мая, прошли матчи заключительного тура чемпионата Футбольной национальной лиги по футболу. Калининградская "Балтика" на своем поле принимала аутсайдера - клуб "Тюмень", занимающий последнее место в турнирной таблице.

Игра завершилась вничью, и калининградская команда, таким образом, набрав 42 очка и заняв 16-место в турнирной таблице, вылетела из Футбольной национальной лиги. Для того, чтобы зацепиться за спасительное 15-е место не хватило двух очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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