Сыграв вничью с худшей командой ФНЛ, калининградская "Балтика" вылетела из лиги
.Фото: fc-baltika.ru
Изменить размер текста:
В субботу, 25 мая, прошли матчи заключительного тура чемпионата Футбольной национальной лиги по футболу. Калининградская "Балтика" на своем поле принимала аутсайдера - клуб "Тюмень", занимающий последнее место в турнирной таблице.
Игра завершилась вничью, и калининградская команда, таким образом, набрав 42 очка и заняв 16-место в турнирной таблице, вылетела из Футбольной национальной лиги. Для того, чтобы зацепиться за спасительное 15-е место не хватило двух очков.
ИСТОЧНИК KP.RU