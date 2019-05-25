2019-05-25T18:27:53+03:00
Происшествия

В Калининграде камеры видеонаблюдения помогли задержать многоопытного карманника

Кирилл Алексеев
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75-летний неоднократно судимый карманник заметил свою очередную жертву на улице Киевской. 60-летняя женщина сняла в банкомате крупную сумму денег - 150 тысяч рублей. Далее, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, опытный вор начал следить за горожанкой, воспользовался моментом и на автобусной остановке "Батийский рынок" вытащил кошелек с деньгами из дамской сумочки.

В полиции пояснили, что задержать злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения, установленные на соседних организациях, рядом с местом происшествия. Правда, нашли вора не быстро - украденные деньги он успел потратить.

По статье "Кража" преступнику грозит 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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