В Гурьевске московская компания отремонтирует три улицы

СЕГОДНЯ 20:04 2019-05-25T20:04:48+03:00

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Три улицы в Гурьевске отремонтируют по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Контракт с подрядчиком - компанией "Мосинжиниринг" - был подписан 20 мая. Как сообщили в администрации городского округа, ремонт пройдет на улицах Советской, Заречной и Безымянной.

Сумма контракта на ремонт трех дорог составляет 36,9 млн рублей. По договору компания полностью заменит асфальтобетонное покрытие, сделает новые тротуары. Ремонт начнется с ул. Заречной (от ул. Авангардной до Мемориала воинской славы), потом дорожники перейдут на Безымянную, после – на Советскую.

Кроме того, подписан еще один важный контракт – на капитальный ремонт автомобильной дороги Калининград – Полесск от ресторана «Садко» до поселка Баевка.

ИСТОЧНИК KP.RU