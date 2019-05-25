Железнодорожный маршрут Калининград - Черняховск будет продлен до литовской границы

СЕГОДНЯ 22:58 2019-05-25T22:58:46+03:00

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Железнодорожный маршрут Калининград - Черняховск с 3 июня будет продлен до станции Чернышевское на российско-литовской границе.

Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в Инстаграме. "Остановки будут в Веселовке, Гусеве, Дивном и в Нестерове, - написал глава области. - Отправление со станции Чернышевское в 6:05, прибытие на Южный вокзал в 8:34, вечером с Южного вокзала в 18:35, прибытие на станцию Чернышевское в 21:06".

С 1 сентября по 31 декабря поезд будет ходить по рабочим дням, летом (с 3 июня по 31 августа) ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU