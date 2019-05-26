2019-05-26T10:07:21+03:00
Общество

В школе Славска открылся полицейский кадетский класс

Школьники будут помогать правоохранителям в деле профилактики и пропаганды
Игорь ОРЕХОВ
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28 кадетов принесли Клятву юных помощников полиции.28 кадетов принесли Клятву юных помощников полиции.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Славской средней общеобразовательной школы открылся полицейский кадетский класс. 28 учеников принесли Клятву юных помощников полиции, пообещав быть отважными, честными, сильными, помогать малышам, отстаивать справедливость и усердно учиться, чтобы в будущем стать полноправными защитниками правопорядка и поступить на службу в органы внутренних дел. На торжественной церемонии присутствовали родители пятиклассников, представители администрации района и регионального УМВД.

- Юные помощники полиции будут изучать историю МВД, встречаться с ветеранами органов внутренних дел, посещать ведомственные музеи, а также ходить на экскурсии в отделы полиции, чтобы поближе познакомиться с трудной, опасной, но, в то же время, одной из самых престижных и почетных профессий – защитника правопорядка, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Кроме того кадеты будут помогать действующим полицейским организовывать патриотические акции, заниматься профилактикой правонарушений и пропагандой правовых знаний.

Как сообщается, это уже второй класс правоохранительного уклона в Славске. Первый был образован пять лет назад. В прошлом году его ученики успешно сдали школьные выпускные экзамены и уже поступили в образовательные учреждения МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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