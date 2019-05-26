2019-05-26T10:18:01+03:00
Общество

В Калининграде бизнесменов наградили медалями и почетными грамотами

Торжественная церемония состоялась в преддверии Всероссийского Дня предпринимательства
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 мая в России отмечается День предпринимательства (или День предпринимателя). В преддверии праздника региональные власти наградили медалью «За заслуги перед Калининградской областью» ряд представителей бизнес-сообщества.

Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, высшую награду региона губернатор Антон Алиханов вручил директору производства пассажирских автомобилей компании «Эллада интертрейд» Андрею Балдину, исполняющему обязанности директора ФГУП «Опытное конструкторское бюро «Факел» Михаилу Коркунову, заместителю генерального директора компании «Союз-М» Валерию Курьяновичу, директору калининградского филиала «Лукойл-Черноморье» Ирине Поляковой и генеральному директору Торгового дома «Семья» Олегу Пономареву.

Еще более 20 руководителей и сотрудников калининградских компаний были отмечены Почетной грамотой правительства и благодарственным письмом губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец влез в дом к соседке и украл оконную ручку
Калининградская область готовится полностью перейти на «цифру»
Калининградец оспорил в суде сделку, которую не заключал
В Калининграде перекрыт ряд центральных улиц
В школе Славска открылся полицейский кадетский класс
Под Калининградом загорелся «Инфинити»
Железнодорожный маршрут Калининград - Черняховск будет продлен до литовской границы
В Гурьевске московская компания отремонтирует три улицы
В Калининграде камеры видеонаблюдения помогли задержать многоопытного карманника
В Балтийском море пограничники задержали 16 "янтарных" дайверов
Сыграв вничью с худшей командой ФНЛ, калининградская "Балтика" вылетела из лиги
Жители Гурьевска обеспокоены крупной стройкой в центре города
Мэр Калининграда прокомментировал строительство двух церквей на Нижнем озере
В воскресенье центр Калининграда перекроют из-за фестиваля День колеса
250 тысяч как не бывало: 30-летний внук обнулил банковские счета своего дедушки
В субботу в Калининграде пройдет акция памяти жертв СПИДа
В Калининградской области принят закон о льготах на услугу по вывозу мусора
За сутки в Калининградской области сбили четырех детей и подростков
Калининградец может сесть на пять лет за кражу мобильного телефона
В Правдинском районе мужчина оставил свою знакомую без денег и украшений
Камеры «Безопасного города» зафиксировали 40 ДТП, в которых водители скрылись с места происшествия
Прокуратура потребовала с калининградца 1,1 млн рублей за шесть незаконно спиленных деревьев
Парусник «Крузенштерн» прибыл в Калининград, завершив первый рейс в навигации-2019
Мэрия Калининграда: Около «Эпицентра» незаконно установили велобазар
В Калининграде из-за пожара в школе эвакуировали почти тысячу учеников