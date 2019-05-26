В Калининграде бизнесменов наградили медалями и почетными грамотами

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-26T10:18:01+03:00

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Сегодня, 26 мая в России отмечается День предпринимательства (или День предпринимателя). В преддверии праздника региональные власти наградили медалью «За заслуги перед Калининградской областью» ряд представителей бизнес-сообщества.

Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, высшую награду региона губернатор Антон Алиханов вручил директору производства пассажирских автомобилей компании «Эллада интертрейд» Андрею Балдину, исполняющему обязанности директора ФГУП «Опытное конструкторское бюро «Факел» Михаилу Коркунову, заместителю генерального директора компании «Союз-М» Валерию Курьяновичу, директору калининградского филиала «Лукойл-Черноморье» Ирине Поляковой и генеральному директору Торгового дома «Семья» Олегу Пономареву.

Еще более 20 руководителей и сотрудников калининградских компаний были отмечены Почетной грамотой правительства и благодарственным письмом губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU