2019-05-26T10:31:41+03:00
Общество

В Калининграде перекрыт ряд центральных улиц

Движение автотранспорта изменено в связи с проведением велосипедного фестиваля
Игорь ОРЕХОВ
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Сегодня с 9 часов утра в Калининграде в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении IX велосипедного фестиваля «День колеса» закрыто движение транспорта на некоторых улицах.

С 9.00 до 12.30 – по проспекту Мира на участке от улицы Брамса до улицыГостиной; по улице Театральной на участке от проспекта Мира до Гвардейского проспекта.

С 12.30 до 14.00 - по маршруту: проспект Мира, улица Дмитрия Донского, улица генерал-фельдмаршала Румянцева, Московский проспект, улица Октябрьская, набережная генерала Карбышева, улица генерала Павлова, Солнечный буцльвар, остров Октябрьский, Парадная набережная, улица Октябрьская, Московский проспект до здания «Калининградгражданпроект», улица генерал-федьдмаршала Румянцева, улица Дмитрия Донского.

На период временного закрытия движения автобусные маршруты будут направляться:

- следующие с Ленинского проспекта на проспект Мира - по улице Театральной, Гвардейскому проспекту, улице Румянцева, улице Донского, улице Свободной и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по проспекту Мира, улице сержанта Колоскова, улице Румянцева, Гвардейскому проспекту, улице Театральной, Ленинскому проспекту и далее согласно существующим схемам движения.

- следующие с улицы Черняховского на проспект Мира - по улице Черняховского, Ленинскому проспекту, улице Театральной, Гвардейскому проспекту, улице Румянцева, улице Донского, улице Свободной и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении: по проспекту Мира, улице сержанта Колоскова, улице Румянцева, Гвардейскому проспекту, улице Театральной, Ленинскому проспекту, улице Черняховского и далее согласно существующим схемам движения.

Троллейбусный маршрут № 2 будет двигаться по Моспроспекту, Ленинскому проспекту, площади Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения без заезда на Гвардейский проспект. В обратном направлении: по Советскому проспекту, площади Победы, Ленпроспекту, Московскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения без заезда на Гвардейский проспект.

Будьте внимательны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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