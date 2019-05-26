2019-05-26T10:50:24+03:00
Общество

Калининградец оспорил в суде сделку, которую не заключал

При попытке снять самоходную дробилку с учета оказалось, что ей уже два года владеет другой человек
Игорь ОРЕХОВ
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В ноябре прошлого года житель Светловского городского округа обратился в региональный Гостехнадзор, чтобы снять с регистрационного учета принадлежащую ему дробилку EXTEC C12. Но тут его ожидал сюрприз, причем неприятный. Оказалось, что еще в сентябре 2016 года он якобы прожал пресловутый агрегат другому гражданину за один миллион рублей.

Светловчанин возмутился: никакого договора купли-продажи дробилки он не заключал, денег, соответственно, не получал и никого не уполномочивал на заключение такой сделки. Да и вообще с 23 сентября 2016 года пребывал за пределами Российской Федерации. Как и можно было предполагать, в итоге все дошло до судебного разбирательства.

- В ходе рассмотрения дела не было представлено доказательств заключения сделки купли-продажи спорной самоходной машины, - сообщили в пресс-службе Светловского горсуда. - В связи с этим требования истца были удовлетворены частично. Договор купли-продажи дробилки признан незаключенным, за истцом сохранено право собственности на данную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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