2019-05-26T11:10:35+03:00
Общество

Калининградская область готовится полностью перейти на «цифру»

В новом формате телевизионный сигнал наш регион начнет принимать в первый рабочий день лета – 3 июня
Игорь ОРЕХОВ
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Принимавшие участие в праздничной акции волонтеры выстроились в слово «цифра».Принимавшие участие в праздничной акции волонтеры выстроились в слово «цифра».Фото: Правительство Калининградской области
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В субботу, 25 мая Калининградская область завершила всероссийскую акцию, посвященную переходу на цифровое телевещание. Праздничные сборы волонтеров состоялись в этот день в 36 субъектах РФ, которые вошли в третью, назначенную на 3 июня волну отключений эфирного аналогового сигнала.

- В акции также приняли участие представители областного правительства, - сообщили в пресс-службе. - Вице-премьер – министр спорта, многократная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко провела для собравшихся «цифровую» разминку, после которой волонтеры выстроились в слово «цифра» и запустили воздушных змеев с логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания.

Министр цифровых технологий и связи Калининградской области Алексей Игнатенко считает, что и технически, и организационно уровень готовности региона к предстоящему отключению аналогового вещания высок.

- Сейчас нет повышенного спроса на телеприставки, снижается количество звонков на «горячую линию», - заявил он. - Тем не менее, темпы подготовки не снижаем. В работе с населением задействованы почти 70 волонтеров, муниципальные администрации, почтальоны, социальные службы.

Как известно, с переходом на «цифру» для всех россиян становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс). Калининградская область вошла в группу регионов «третьей волны», где переход на цифровое ТВ состоится в первый рабочий день лета – 3 июня. В регионе действует «горячая линия» - 8 (4012) 31-05-17. По этому номеру можно получить инструкцию для подключения телеприставки, а также вызывать волонтера, который поможет наладить оборудование и проконсультирует по вопросам приема сигнала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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