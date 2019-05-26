2019-05-26T11:36:44+03:00
Происшествия

Калининградец влез в дом к соседке и украл оконную ручку

Ранее судимому жителю Неманского района грозит лишение свободы сроком до 6 лет
Игорь ОРЕХОВ
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Жительница одного из поселков в Неманском районе копошилась у себя в огороде. А когда вернулась к дому, обнаружила, что одно из окон разбито и внутри в отсутствие хозяйки явно кто-то побывал. Пенсионерка поспешила сообщить о произошедшем в полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что незваный гость ничего из жилища не похитил. За единственным исключением. Налетчик вывернул из оконной рамы ручку и унес ее с собой. Причем деталь не была каким-то там образчиком антиквариата или произведением искусства. Обычная оконная ручка стоимостью 500 рублей.

Но преступление все равно остается преступлением. Эксперты-криминалисты обнаружили на оконной следы пальцев рук. А затем удалось установить и личность злоумышленника. Оказалось, 51-летний сосед сельчанки уже установил похищенную ручку на окно в своем доме. Пришлось скручивать обратно.

В отношении претендента на самую нелепую кражу года возбудили уголовное дело. Между прочим, при всей забавности деяния, УК РФ квалифицирует его как «кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище». И карает лишением свободы на срок до 6 лет. А поскольку мужик ранее уже был судим, на снисхождение ему рассчитывать особо не приходится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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