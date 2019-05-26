При столкновении автобуса и легковушки в Калининграде пострадали двое подростков

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-26T15:14:21+03:00

На Ленинском проспекте МАЗ с пассажирами в салоне врезался в двигавшуюся впереди «Тойоту»

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Дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими людьми было зафиксировано в субботу, 25 мая, в Калининграде.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, около 13:30 двигавшийся по Ленинскому проспекту со стороны улицы Житомирской в направлении Портовой автобус марки МАЗ врезался во впередиидущую «Тойоту Авенсис». За рулем МАЗа находился 31-летний водитель, легковым автомобилем управляла 55-летняя женщина. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Среди них, по предварительной информации – двое несовершеннолетних.

Госавтоинспекция устанавливает причины и обстоятельства дорожного инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU