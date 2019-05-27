В Калининграде главный бухгалтер фирмы украла больше 19 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:41 2019-05-27T09:41:01+03:00

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Владелец калининградской фирмы по изготовлению мебели весьма удивился, когда несколько поставщиков пожаловались ему на то, что отправляемые ими комплектующие не оплачиваются. Ведь деньги по данной статье расходов исправно выделялись. Бизнесмен решил обратиться за помощью в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД России.

- Был проведен анализ банковских операций, изучена бухгалтерская документация, а также изъята компьютерная техника, - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства. - В результате были получены улики, указывающие на причастность к пропаже денежных средств главного бухгалтера.

Выяснилось, что 39-летняя дама лишь создавала видимость движения денежных средств по счетам коммерческих организаций. А сама, имея доступ к электронным банковским ключам предприятия, в течение полутора лет переводила денежные средства на свои счета, и счета подконтрольных ей лиц. Один такой «хапок» тянул на сумму от 200 тысяч рублей до полутора миллионов рублей. Для вывода наличности использовалась фирма, зарегистрированная на имя преступницы в одном из регионов Российской Федерации. По версии следователей, в общей сложности бухгалтер похитила 19 миллионов 469 тысяч рублей.

Воровку задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело по признакам пункта «б» части 4 статьи 158 УК РФ - «Кража, совершенная в особо крупном размере». Суд удовлетворил ходатайство об аресте подследственной. Сейчас сотрудники УЭБиПК устанавливают местонахождение похищенных денег, а также определяют лиц, на счета которых эти средства переводились. Так что, вполне вероятно, на скамье подсудимых главбуху скучать в одиночестве не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU