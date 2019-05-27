2019-05-27T10:08:02+03:00
Происшествия

В Калининградской области за один день случилось четыре пожара в садовых товариществах

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Калининградской области за минувшее воскресенье 26 мая случилось четыре пожара в садовых товариществах. Так, утром поступило сообщение о пожаре на улице Фестивальной в Калининграде на территории товарищества «Заря». Там сгорела деревянная хозяйственная постройка. Аналогичное строение пожарные потушили на улице Розовой на территории СНТ «Ромашка».

В 12:41 деревянная хозяйственная постройка горела на территории СНТ «Подводник» в Калининграде.

Уже вечером, в 18:18 по тревоге выезжали в садовое товарищество «Волна» в поселке Сокольники Зеленоградского района. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, там горела баня.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На линию Усть-Луга-Балтийск вышел второй паром
В Калининграде спецназ штурмом взял квартиру, в которой выращивали коноплю
Калининградец поругался с соседом и подложил под его машину муляж противотанковой мины
За три дня в Калининградской области задержали 24 пьяных водителя
Крупнейший калининградский экспортер получит кредит на 8 млрд рублей
В Зеленоградске появился крематорий для тюленей
В акватории Калининградского залива задержали двух браконьеров
В Калининграде в понедельник не будет электричества на семи улицах
Географ БФУ им. Канта рассказала, каким будет лето в этом году
Суд закрыл пожароопасную сауну в Калининграде
Калининград вошел в пятерку самых комфортных для предпринимательства городов России
В субботу около ста калининградцев проверили свой ВИЧ-статус
Омбудсмен: Безопасная вода подается только жителям Калининграда и Советска
Под Калининградом автомобиль врезался в дерево: водитель погиб
Последний в сезоне матч «Балтики» посетили почти 8 тысяч болельщиков
Президент России поддержал проект строительства глубоководного порта под Калининградом
В Калининграде главный бухгалтер фирмы украла больше 19 миллионов рублей
Участники фестиваля ретро-автомобилей съездили в Гвардейск
В главной базе Балтийского флота отметили День пограничника
При столкновении автобуса и легковушки в Калининграде пострадали двое подростков
Калининградец влез в дом к соседке и украл оконную ручку
Калининградская область готовится полностью перейти на «цифру»
Калининградец оспорил в суде сделку, которую не заключал
В Калининграде перекрыт ряд центральных улиц
В Калининграде бизнесменов наградили медалями и почетными грамотами
В школе Славска открылся полицейский кадетский класс