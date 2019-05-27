В Калининградской области за один день случилось четыре пожара в садовых товариществах

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-27T10:08:02+03:00

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В Калининградской области за минувшее воскресенье 26 мая случилось четыре пожара в садовых товариществах. Так, утром поступило сообщение о пожаре на улице Фестивальной в Калининграде на территории товарищества «Заря». Там сгорела деревянная хозяйственная постройка. Аналогичное строение пожарные потушили на улице Розовой на территории СНТ «Ромашка».

В 12:41 деревянная хозяйственная постройка горела на территории СНТ «Подводник» в Калининграде.

Уже вечером, в 18:18 по тревоге выезжали в садовое товарищество «Волна» в поселке Сокольники Зеленоградского района. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, там горела баня.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU