Президент России поддержал проект строительства глубоководного порта под Калининградом

СЕГОДНЯ 10:12 2019-05-27T10:12:50+03:00

Стоимость объекта, который должен появиться в поселке Янтарный, оценивается в 200 миллиардов рублей

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Президент Российской Федерации поддержал проект строительства морского порта в Калининградской области. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

История с глубоководным портом на калининградском побережье длится уже почти 20 лет. Изначально предполагалось, что объект, способный переваливать 48 миллионов тонн грузов в год, появится в Балтийске. Но затем от главной военной базы Балтфлота решили отказаться в пользу поселка Янтарный.

Региональный бизнес-план должен быть готов к июлю, а рассмотрен федеральным центром к сентябрю этого года. Разработчикам необходимо доказать эффективность перевозок грузов по сравнению с другими российскими портами, подтвердить заявленный грузооборот и разработать механизмы минимизации рисков, связанных с дальнейшими перевозками грузов через территорию Белоруссии и Литвы.

Стоимость амбициозного проекта оценивается в 200 миллиардов рублей. Предполагается, что из федерального бюджета на эти цели выделят четверть от всей необходимой суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU