Последний в сезоне матч «Балтики» посетили почти 8 тысяч болельщиков

СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-27T10:19:44+03:00

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Матч 38 тура в Калининграде между «Балтикой» и ФК «Тюмень» стал третьим по посещаемости в Футбольной национальной лиги. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

На матче в Калининграде, завершившемся вничью 1:1, присутствовали 7 тысяч 913 зрителей. Матч 38 тура в Волгограде посетили 17 012 зрителей, а игру в Нижнем Новгороде - 15 207 зрителей.

Калининградская команда набрала 42 очка, и заняв 16-место в турнирной таблице, вылетела из Футбольной национальной лиги. Для того, чтобы зацепиться за спасительное 15-е место не хватило двух очков.

ИСТОЧНИК KP.RU