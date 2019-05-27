Под Калининградом автомобиль врезался в дерево: водитель погиб

СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-27T10:38:21+03:00

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Около полуночи 26 мая в Багратионовском районе по шоссе «Пятидорожное-Мамоново-Пограничный-Корнево» со стороны поселка Новоселово в направлении Пятидорожного двигался автомобиль марки «Ауди». За рулем машины находился 28-летний калининградец. По предварительной информации, на прямом участке дороги водитель утратил контроль над транспортным средство, вылетел за пределы проезжей части и врезался в дерево справа по ходу движения.

В результате ДТП молодой человек скончался до приезда «Скорой помощи». Госавтоинспекция выясняет причины и обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU