Под Калининградом автомобиль врезался в дерево: водитель погиб
Предположительно, 28-летний парень не справился с управлением «Ауди»
Машина вылетела за пределы дороги на прямом участке.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Около полуночи 26 мая в Багратионовском районе по шоссе «Пятидорожное-Мамоново-Пограничный-Корнево» со стороны поселка Новоселово в направлении Пятидорожного двигался автомобиль марки «Ауди». За рулем машины находился 28-летний калининградец. По предварительной информации, на прямом участке дороги водитель утратил контроль над транспортным средство, вылетел за пределы проезжей части и врезался в дерево справа по ходу движения.
В результате ДТП молодой человек скончался до приезда «Скорой помощи». Госавтоинспекция выясняет причины и обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU