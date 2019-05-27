Омбудсмен: Безопасная вода подается только жителям Калининграда и Советска

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-27T10:53:57+03:00

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В Калининградской области безопасная в эпидемиологическом отношении вода подается только в Советске и Калининграде, где проживает более половины населения региона. Об этом говорится в отчете уполномоченного по правам человека Владимира Никитина.

В аппарате регионального омбудсмена отмечают, что за последние несколько лет ухудшилась водопроводная вода в Краснознаменском, Славском, Озерском, Гурьевском, Багратионовском городских округах. В этих муниципалитетах дополнительная водоподготовка не проводится либо не эффективна из-за устаревшего оборудования.

- Основной причиной несоответствия проб питьевой воды требованиям безопасности, по-прежнему являются аварийные ситуации на сетях, вследствие их износа и несвоевременное их устранение, приводящее к вторичному загрязнению воды при ее транспортировке. Имеет свое значение и исходное качество воды водоисточников и несовершенство ее водоподготовки, - говорится в отчете уполномоченного по правам человека в Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU