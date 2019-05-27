В субботу около ста калининградцев проверили свой ВИЧ-статус

СЕГОДНЯ 10:59 2019-05-27T11:00:09+03:00

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В субботу в центре Калининграда прошла акция памяти жертв СПИДа, в ходе которой все желающие смогли пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на определение ВИЧ-статуса, а также проконсультироваться по всем вопросам ВИЧ/СПИДа. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

За два часа в мобильном комплексе свой ВИЧ-статус в течение 15 минут смогли узнать 95 человек – в подавляющем большинстве молодые люди до 30 лет. Волонтеры раздали более 1,4 тысячи буклетов с информацией о заболевании.

В 2018 году было обследовано 25,8 процента населения области на ВИЧ, выявлено 433 новых случая ВИЧ-инфекции, по сравнению с 2017 годом – на 23 процента меньше. За все время распространения ВИЧ-инфекции в регионе умерли от СПИДа 4 570 человек, наибольшее их число - преимущественно в первые годы, когда не была отлажена система получения пациентами антиретровирусной терапии.

ИСТОЧНИК KP.RU