2019-05-27T11:57:35+03:00
Общество

Калининград вошел в пятерку самых комфортных для предпринимательства городов России

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей в социальных сетях, чтобы выяснить, какой город России является самым комфортным для предпринимательства.

По результатам исследования, 48% опрошенных назвали Москву самым комфортным городом для предпринимательства.

В первую тройку городов, привлекательных для предпринимательства, вошли город-курорт Сочи, за который проголосовали 14% опрошенных, и Санкт-Петербург (10%).

В топ-5 комфортных для предпринимательства городов также попали Калининград и Севастополь (по 6%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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