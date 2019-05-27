Калининград вошел в пятерку самых комфортных для предпринимательства городов России
.Фото: Александр Подгорчук
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей в социальных сетях, чтобы выяснить, какой город России является самым комфортным для предпринимательства.
По результатам исследования, 48% опрошенных назвали Москву самым комфортным городом для предпринимательства.
В первую тройку городов, привлекательных для предпринимательства, вошли город-курорт Сочи, за который проголосовали 14% опрошенных, и Санкт-Петербург (10%).
В топ-5 комфортных для предпринимательства городов также попали Калининград и Севастополь (по 6%).
ИСТОЧНИК KP.RU