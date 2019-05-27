Суд закрыл пожароопасную сауну в Калининграде

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-27T12:16:09+03:00

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Суд запретил эксплуатации сауны в Московском районе Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки были обнаружены нарушения требований противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства в работе сауны «Бан-Сай»на улице Портовой, 45. В частности, у персонала сауны не было медицинских книжек, в помещении никогда нет проводились мероприятия по дератизации и дезинсекции.

Более того, проверяющие не нашли в огнетушители, лабораторный контроль показателей в плавательных бассейнах также не осуществлялся.

ИСТОЧНИК KP.RU