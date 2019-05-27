2019-05-27T12:22:20+03:00
Общество

Географ БФУ им. Канта рассказала, каким будет лето в этом году

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Лето в Калининградской области в этом году холодным не будет, можно ожидать достаточного количества теплых, солнечных дней и умеренного количества осадков. Не исключены и кратковременные повышения температуры воздуха до 30 градусов. Об этом рассказала главный специалист службы организации научно-исследовательской деятельности БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук Дара Гаева, сообщает пресс-служба вуза.

- Май прошлого 2018 г. был очень теплым, превысив норму более чем на 3 градуса, с рекордными температурами до 29 градусов в конце месяца. В этом году последний весенний месяц по температурам пока близок к норме, составляющей около 12 градусов. Общая тенденция последних 30 лет указывает на увеличение средних месячных температур воздуха в холодный период года, рост средних температур в летние месяцы очень слабый или отсутствует, так как происходит сглаживание суточного хода температуры, ночи становятся теплее из-за облаков, а дни немного прохладнее. Прошлое особенно теплое лето, скорее исключение из правил. Будущий летний сезон обещает быть более умеренным, температуры первой половины лета обещают быть близкими к норме или чуть выше, - сказала Дара Гаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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