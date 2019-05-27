2019-05-27T12:26:44+03:00
Общество

В Калининграде в понедельник не будет электричества на семи улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В понедельник, 27 мая, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов отключен свет на ул. ул. Гайдара 1, 1а (лифты), 3а; ул. Нарвская 39-45, 47 (ТП-177 Т-1).

С 13:30 до 18:00 электричества не будет на Аллее Смелых 8, 10-22, 20а, 24-36, 25, 27, 29-29а, 31, 38-54, 38а и в пер. Парковом 3, 4, 5, 6, 8 (в том числе, отключены лифты).

До 20 часов электроснабжение в Калининграде приостановлено на ул. Черняховского 15, 15а, ул. Проф. Баранова 30, 32, ул. Горького 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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