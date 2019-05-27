2019-05-27T13:24:02+03:00
Общество

В акватории Калининградского залива задержали двух браконьеров

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте
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На выходных сотрудники транспортной прокуратуры и Росрыболовства задержали в акватории Калининградского залива двух браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Так, 45-летний безработный выставил 70-метровую ставную сеть и поймал 12 рыб ценных пород: леща, плотвы и окуня. Позднее за подобным противозаконным занятием транспортные полицейские застали 37-летнего браконьера. Мужчина изготовил и установил двухметровую лесковую сеть и добыл 6 лещей, 11 экземпляров плотвы и 3 густеры.

- Своими противозаконными действиями горе-рыбаки нанесли значительный ущерб водным биологическим ресурсам в размере 22 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

На них завели уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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