2019-05-27T13:23:39+03:00
Общество

В Зеленоградске появился крематорий для тюленей

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Зеленоградске этим летом по пляжам, в запрещенных для купания местах, будут ездить квадроциклы. Также они будут использоваться для уборки (есть необходимое навесное оборудование). С помощью этих же квадроциклов с пляжей будут убирать мертвых тюленей и везти их в крематорий. Об этом рассказал глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой.

- В прошлом году у нас была целая катастрофа - 'то тюлени, которых выбрасывает на берег. Никак невозможно подъехать к ним, у Заостровья или Куликово подъезд практически отсутствует. У квадроцикла есть специальная тележка и лебедка. Он вытаскивает тюленя и тащит. Кстати для их утилизации мы купили еще мини-крематорий. В прошлом году мы на утилизацию этих животных потратили 100 тысяч рублей, - сказал Сергей Кошевой.

По его словам крематорий приобрел местный МУП, обошелся он более 10 тысяч евро.

Сергей Кошевой уточнил, что в крематории будут утилизировать не только морских, но и домашних животных.

- МУП будет отказывать услугу и по кремации домашних животных. Умерла собачка? Получаешь урночку. Это хорошо в том плане, что у нас часто захоранивают животных на кладбищах для людей. Мы это не приветствуем, - заключил Кошевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На линию Усть-Луга-Балтийск вышел второй паром
В Калининграде спецназ штурмом взял квартиру, в которой выращивали коноплю
Калининградец поругался с соседом и подложил под его машину муляж противотанковой мины
За три дня в Калининградской области задержали 24 пьяных водителя
Крупнейший калининградский экспортер получит кредит на 8 млрд рублей
В акватории Калининградского залива задержали двух браконьеров
В Калининграде в понедельник не будет электричества на семи улицах
Географ БФУ им. Канта рассказала, каким будет лето в этом году
Суд закрыл пожароопасную сауну в Калининграде
Калининград вошел в пятерку самых комфортных для предпринимательства городов России
В субботу около ста калининградцев проверили свой ВИЧ-статус
Омбудсмен: Безопасная вода подается только жителям Калининграда и Советска
Под Калининградом автомобиль врезался в дерево: водитель погиб
Последний в сезоне матч «Балтики» посетили почти 8 тысяч болельщиков
Президент России поддержал проект строительства глубоководного порта под Калининградом
В Калининградской области за один день случилось четыре пожара в садовых товариществах
В Калининграде главный бухгалтер фирмы украла больше 19 миллионов рублей
Участники фестиваля ретро-автомобилей съездили в Гвардейск
В главной базе Балтийского флота отметили День пограничника
При столкновении автобуса и легковушки в Калининграде пострадали двое подростков
Калининградец влез в дом к соседке и украл оконную ручку
Калининградская область готовится полностью перейти на «цифру»
Калининградец оспорил в суде сделку, которую не заключал
В Калининграде перекрыт ряд центральных улиц
В Калининграде бизнесменов наградили медалями и почетными грамотами
В школе Славска открылся полицейский кадетский класс