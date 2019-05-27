В Зеленоградске появился крематорий для тюленей

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-27T13:23:39+03:00

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В Зеленоградске этим летом по пляжам, в запрещенных для купания местах, будут ездить квадроциклы. Также они будут использоваться для уборки (есть необходимое навесное оборудование). С помощью этих же квадроциклов с пляжей будут убирать мертвых тюленей и везти их в крематорий. Об этом рассказал глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой.

- В прошлом году у нас была целая катастрофа - 'то тюлени, которых выбрасывает на берег. Никак невозможно подъехать к ним, у Заостровья или Куликово подъезд практически отсутствует. У квадроцикла есть специальная тележка и лебедка. Он вытаскивает тюленя и тащит. Кстати для их утилизации мы купили еще мини-крематорий. В прошлом году мы на утилизацию этих животных потратили 100 тысяч рублей, - сказал Сергей Кошевой.

По его словам крематорий приобрел местный МУП, обошелся он более 10 тысяч евро.

Сергей Кошевой уточнил, что в крематории будут утилизировать не только морских, но и домашних животных.

- МУП будет отказывать услугу и по кремации домашних животных. Умерла собачка? Получаешь урночку. Это хорошо в том плане, что у нас часто захоранивают животных на кладбищах для людей. Мы это не приветствуем, - заключил Кошевой.

ИСТОЧНИК KP.RU