Крупнейший калининградский экспортер получит кредит на 8 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:42 2019-05-27T13:42:32+03:00

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В течение 2019 года банк «Санкт-Петербург» выдаст калининградской группе компаний «Содружество» кредит в размере 120 млн долларов (около 8 млрд рублей) сроком на 18 месяцев. Как сообщили в пресс-службе банка, сделка проходит при государственной поддержке в виде обеспечения кредита страхованием ЭКСАР в размере 90 процентов от суммы кредита, а также за счет субсидии Российского экспортного центра, выданной банку в соответствии с государственной программой поддержки несырьевого экспорта.

- Мы уверены, что новая кредитная линия в объеме порядка 8 млрд рублей позволит компании, выпускающей конкурентоспособную продукцию для мировых рынков, продолжить успешное развитие на международной арене, - сказал Вячеслав Ермолин, вице-президент, банка «Санкт-Петербург».

В свою очередь директор ООО Управляющая компания «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков пояснил, что ГК "Содружество" стала одной из первых российских экспортеров, которая воспользовалась кредитно-страховой поддержкой ЭКСАРа.

- Еще в 2015 году был застрахован кредит на 150 млн долларов для целей оплаты наших экспортных поставок, - отметил топ-менеджер, добавив, что "на сегодняшний день география экспорта группы компаний охватывает более чем 50 стран".

Группа компаний "Содружество" является крупнейшим переработчиком семян масличных культур в странах СНГ и Европы. По объемам продаж компания является одним из основных экспортеров в страны Северной, Центральной, Восточной Европы, а также Юго-Восточной Азии, Африки и Среднего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU