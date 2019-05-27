2019-05-27T13:44:43+03:00
Общество

За три дня в Калининградской области задержали 24 пьяных водителя

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

С пятницы по воскресенье на дорогах Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили 24 пьяных водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое из задержанных водителей сели пьяными за руль, уже будучи лишенными прав. Теперь им грозит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-815.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На линию Усть-Луга-Балтийск вышел второй паром
В Калининграде спецназ штурмом взял квартиру, в которой выращивали коноплю
Калининградец поругался с соседом и подложил под его машину муляж противотанковой мины
Крупнейший калининградский экспортер получит кредит на 8 млрд рублей
В Зеленоградске появился крематорий для тюленей
В акватории Калининградского залива задержали двух браконьеров
В Калининграде в понедельник не будет электричества на семи улицах
Географ БФУ им. Канта рассказала, каким будет лето в этом году
Суд закрыл пожароопасную сауну в Калининграде
Калининград вошел в пятерку самых комфортных для предпринимательства городов России
В субботу около ста калининградцев проверили свой ВИЧ-статус
Омбудсмен: Безопасная вода подается только жителям Калининграда и Советска
Под Калининградом автомобиль врезался в дерево: водитель погиб
Последний в сезоне матч «Балтики» посетили почти 8 тысяч болельщиков
Президент России поддержал проект строительства глубоководного порта под Калининградом
В Калининградской области за один день случилось четыре пожара в садовых товариществах
В Калининграде главный бухгалтер фирмы украла больше 19 миллионов рублей
Участники фестиваля ретро-автомобилей съездили в Гвардейск
В главной базе Балтийского флота отметили День пограничника
При столкновении автобуса и легковушки в Калининграде пострадали двое подростков
Калининградец влез в дом к соседке и украл оконную ручку
Калининградская область готовится полностью перейти на «цифру»
Калининградец оспорил в суде сделку, которую не заключал
В Калининграде перекрыт ряд центральных улиц
В Калининграде бизнесменов наградили медалями и почетными грамотами
В школе Славска открылся полицейский кадетский класс