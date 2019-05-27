За три дня в Калининградской области задержали 24 пьяных водителя

СЕГОДНЯ 13:43 2019-05-27T13:44:43+03:00

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С пятницы по воскресенье на дорогах Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили 24 пьяных водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое из задержанных водителей сели пьяными за руль, уже будучи лишенными прав. Теперь им грозит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-815.

ИСТОЧНИК KP.RU