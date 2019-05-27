2019-05-27T13:53:35+03:00
Общество

Калининградец поругался с соседом и подложил под его машину муляж противотанковой мины

Виктор Сергеев
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На днях 46-летний житель Знаменска увидел, как сосед, с которым он конфликтовал уже много лет, подкладывает подозрительный предмет под колеса под колеса его машины. Подойдя поближе, мужчина увидел устройство, похожее на противотанковую мину. Испуганный горожанин сразу же позвонил в полицию.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила под автомобилем корпус противотанковой мины, который не представлял опасности.

- Макет мины был изъят, а 29-летний подозреваемый был задержан и доставлен в в отдел для дачи показаний. Мужчина сознался в содеянном, объяснив свои действия сложившимися неприязненными отношениями. С его слов, муляж устройства он нашёл на территории бывшей воинской части, - сообщили в пресс-службе УМВД.

На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», а это до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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