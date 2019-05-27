2019-05-27T14:00:37+03:00
Происшествия

В Калининграде спецназ штурмом взял квартиру, в которой выращивали коноплю

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде полицейские задержали 30-летнего мужчину, который устроил в своей квартире на улице Уральской плантацию конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

- Калининградец провел вентиляцию, установил освещение и оборудование. Для ускорения роста наркосодержащих растений он использовал специальные удобрения. Злоумышленник собирал урожай, из которого впоследствии изготавливал наркотическое средство с целью дальнейшей продажи, - сообщили в полиции.

Полицейские провели проверочную закупку, после чего наркоторговца задержали бойцы спецназа «Гром». В квартире нашли более 1 килограмма 300 граммов наркосодержащих растений, весы, упаковочный материал, а также уже изготовленную марихуану в крупном размере.

На мужчину завели уголовные дела по статье «Незаконный сбыт наркотических средств» «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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