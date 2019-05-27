В Калининграде спецназ штурмом взял квартиру, в которой выращивали коноплю
В Калининграде полицейские задержали 30-летнего мужчину, который устроил в своей квартире на улице Уральской плантацию конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
- Калининградец провел вентиляцию, установил освещение и оборудование. Для ускорения роста наркосодержащих растений он использовал специальные удобрения. Злоумышленник собирал урожай, из которого впоследствии изготавливал наркотическое средство с целью дальнейшей продажи, - сообщили в полиции.
Полицейские провели проверочную закупку, после чего наркоторговца задержали бойцы спецназа «Гром». В квартире нашли более 1 килограмма 300 граммов наркосодержащих растений, весы, упаковочный материал, а также уже изготовленную марихуану в крупном размере.
На мужчину завели уголовные дела по статье «Незаконный сбыт наркотических средств» «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU