2019-05-27T14:12:20+03:00
Общество

На линию Усть-Луга-Балтийск вышел второй паром

Виктор Сергеев
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После проведения планового ремонта на линию Усть-Луга-Балтийск вышел второй паром – «Амбал». Об этом сообщает портал «Портньюс». По данным издания, в минувшую пятницу «Амбал» готовился к погрузке в порту Усть-Луга.

«Амбал» обеспечивает перевозки различных грузов между Балтийском и Усть-Лугой без прохождения через территории сопредельных государств Балтии. Средняя масса грузовой партии составляет 8000 тонн. Примерное время в пути - 38 часов. В месяц «Амбал» совершает порядка 6-7 кругорейсов.

Напомним, с 6 мая по 19 мая работа паромной переправы Усть-Луга-Балтийска была парализована. Паром «Амбал» находился на плановом ремонте на Канонерском судоремонтном заводе, другой паром – «Балтийск» не мог выйти на линию из-за отсутствия средств на топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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