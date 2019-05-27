2019-05-27T16:09:55+03:00
Общество

Полиция объявила в розыск калининградца Евгения Кузнецова за жестокое избиение оппонента

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции Ленинградского района объявил в розыск 26-летнего Кузнецова Евгения Григорьевича. Ночью 25 мая он жестоко избил человека на улице Краснопрудной, 50.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Евгения Кузнецова, просьба незамедлительно сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 554-613 (уголовный розыск), 554-547, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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