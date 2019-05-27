В Калининграде прошла акция «Семейная диспансеризация»

СЕГОДНЯ 17:18 2019-05-27T17:18:54+03:00

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В минувшую субботу в Калининграде прошла «Семейная диспансеризация». В акции приняли участие более 450 семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В парке «Юность» работали площадки – «Семейная диспансеризация», «Территория семьи», фотозона, направленные на пропаганду ценностей полной семьи с акцентом на роль матери или отца. Каждая семья получила карту с маршрутом и заданиями, в которых названия станций соотносились с медицинскими кабинетами: «кабинет по зрению», «комната слуха» и «комната проверки речи», где специалисты искали причины, мешающие детям и их родителям слышать и понимать друг друга.

- Предложенный формат праздника позволил в непринужденной обстановке получить консультации специалистов по работе с семьей. Вместе с ними в разборе жизненных ситуаций участвовали психологи, а также сотрудники департамента семейной политики, которые тестировали детей и взрослых, отвечали на волнующие их вопросы, - сообщили в пресс-службе правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU