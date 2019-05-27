2019-05-27T19:21:51+03:00
Происшествия

Под Калининградом уголовник избил 84-летнюю пенсионерку

По его собственному признанию, нетрезвый житель Мамоново напал на женщину без всякой причины
Игорь ОРЕХОВ
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Тем майским утром 84-летняя жительница Мамоново шла по местной улице Победы – для тех, кто не в курсе, это в самом центре городка. Навстречу пенсионерке шел мужчина – судя по всему, изрядно нетрезвый. Поравнявшись с женщиной, незнакомец неожиданно нанес ей несколько ударов по голове. После чего отправился дальше, как ни в чем не бывало. Жертва хулигана с трудом добралась до отделения полиции, чтобы сообщить о произошедшем.

Участковые уполномоченные смогли быстро задержать нападавшего. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, им оказался ранее судимый 56-летний горожанин.

- Зачем бабушку избил? – поинтересовались у него правоохранители.

- А просто так, без причины! – беспечно ответил еще не протрезвевший уголовник.

К счастью, полученные пенсионеркой телесные повреждения медики расценили как легкий вред здоровью. Кстати, к счастью и для преступника, которому теперь больше, чем четыре месяца административного ареста, не грозит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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