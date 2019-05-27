На ул. Транспортной в Калининграде микроавтобус съехал в реку

СЕГОДНЯ 19:40 2019-05-27T19:43:16+03:00

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Днем в Калининграде микроавтобус съехал в реку. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.

Сообщается, что микроавтобус съехал в водоем и быстро ушел под воду. Один из очевидцев бросился в воду и вытащил на берег водителя.

По предварительной информации, водителю стало плохо.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU