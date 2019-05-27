На ул. Транспортной в Калининграде микроавтобус съехал в реку
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Днем в Калининграде микроавтобус съехал в реку. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.
Сообщается, что микроавтобус съехал в водоем и быстро ушел под воду. Один из очевидцев бросился в воду и вытащил на берег водителя.
По предварительной информации, водителю стало плохо.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU