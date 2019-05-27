В Калининграде от самовольных построек освободили два участка, их отдадут многодетным

СЕГОДНЯ 19:52 2019-05-27T19:52:42+03:00

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В Калининграде до конца месяца запланировано снести 34 самовольных объекта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В понедельник в областном центре от самовольных построек освободили два участка. В частности, были снесены самовольные ограждения в районе дома №17 по ул. Державина и строения в районе дома №6-а по пер. Ломоносова.

Освобожденные участки будут переданы калининградцам, имеющим трое и более детей под жилищное строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU