В Калининграде от самовольных построек освободили два участка, их отдадут многодетным
.Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:
В Калининграде до конца месяца запланировано снести 34 самовольных объекта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В понедельник в областном центре от самовольных построек освободили два участка. В частности, были снесены самовольные ограждения в районе дома №17 по ул. Державина и строения в районе дома №6-а по пер. Ломоносова.
Освобожденные участки будут переданы калининградцам, имеющим трое и более детей под жилищное строительство.
ИСТОЧНИК KP.RU