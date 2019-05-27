2019-05-27T19:52:42+03:00
Общество

В Калининграде от самовольных построек освободили два участка, их отдадут многодетным

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В Калининграде до конца месяца запланировано снести 34 самовольных объекта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В понедельник в областном центре от самовольных построек освободили два участка. В частности, были снесены самовольные ограждения в районе дома №17 по ул. Державина и строения в районе дома №6-а по пер. Ломоносова.

Освобожденные участки будут переданы калининградцам, имеющим трое и более детей под жилищное строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении калининградца
В Калининграде отремонтируют мост через ручей Северный
В мэрии Калининграда сообщили, какие улицы отремонтируют на этой неделе
На ул. Транспортной в Калининграде микроавтобус съехал в реку
Под Калининградом уголовник избил 84-летнюю пенсионерку
В Калининграде прошла акция «Семейная диспансеризация»
Полиция объявила в розыск калининградца Евгения Кузнецова за жестокое избиение оппонента
На линию Усть-Луга-Балтийск вышел второй паром
В Калининграде спецназ штурмом взял квартиру, в которой выращивали коноплю
Калининградец поругался с соседом и подложил под его машину муляж противотанковой мины
За три дня в Калининградской области задержали 24 пьяных водителя
Крупнейший калининградский экспортер получит кредит на 8 млрд рублей
В Зеленоградске появился крематорий для тюленей
В акватории Калининградского залива задержали двух браконьеров