2019-05-27T19:57:16+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, какие улицы отремонтируют на этой неделе

Виктор Сергеев
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В Калининграде на этой неделе пройдет ремонт на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, будут отремонтированы ул. Ст. Разина, ул. Чекистов (у дома № 22) , переулка Парковый, проспекта Победы, Литовского Вала, ул. Озерова.

Продолжится ремонт улиц Багратиона, Лужской, Карташева и перекладка брусчатого покрытия по проспекту Мира.

На этой неделе продолжат капитально ремонтировать тротуары по улице Дарвина, по ул. Грига (от Московского проспекта до набережной Адмирала Трибуца). Тротуар на ул. Минусинской (от ул. Беговой до ул. Коммунистической) и тротуар по переулку Бодайбинскому – завершены, идёт подготовка к сдаче объектов.

Будет начат капитальный ремонт проезда от ул. Мусоргского до ул. Ст. сержанта Сибирякова, капитальный ремонт тротуаров по ул. Гостиной и Бородинской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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