2019-05-27T20:37:40+03:00
Общество

В Калининграде отремонтируют мост через ручей Северный

Виктор Сергеев
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Администрация Калининграда объявила аукцион на ремонт моста через ручей Северный на ул. М. Зощенко. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Начальная цена контракта – 7,1 млн рублей.

После ремонта ширина моста составит почти 10 метров, а ширина пешеходной дорожки – полтора метра. Там планируется установить новые железные ограждения.

После ремонта мост будет соответствовать всем современным нормам по грузоподъёмности автомобилей, по нему сможет проходить не только легковой, но и грузовой транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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