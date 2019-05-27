В Калининграде отремонтируют мост через ручей Северный
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Администрация Калининграда объявила аукцион на ремонт моста через ручей Северный на ул. М. Зощенко. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Начальная цена контракта – 7,1 млн рублей.
После ремонта ширина моста составит почти 10 метров, а ширина пешеходной дорожки – полтора метра. Там планируется установить новые железные ограждения.
После ремонта мост будет соответствовать всем современным нормам по грузоподъёмности автомобилей, по нему сможет проходить не только легковой, но и грузовой транспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU