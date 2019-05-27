2019-05-27T20:50:09+03:00
Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении калининградца

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде задержали 26-летнего Евгения Кузнецова, которого подозревают в жестоком избиении подозреваемого в жестоком избиении калининградца. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как ранее сообщала «Комсомолка», ночью 25 мая ранее судимый Кузнецов жестоко избил 35-летнего мужчину около магазина на улице Краснопрудной. Пострадавший находится в реанимации.

После избиения Кузнецов спрятался в компьютерном клубе на Московском проспекте. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос об изменении меры пресечения на арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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