Бассейн с джакузи на берегу моря в Зеленоградске откроют 1 июля

СЕГОДНЯ 00:19 2019-05-28T01:55:18+03:00

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Бассейн с джакузи откроется в Зеленоградске 1 июля. Об этом рассказал глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой.

- Бассейны – это частный оператор, он будет регулировать цены в зависимости от затрат. Там же вода будет подогреваемая, три джакузи, кафе, - говорит Сергей Кошевой. – Бюджетных денег в этом проекте нет ни копейки. Мы вложили в западный пляж 3,7 млн рублей в оборудование муниципального пляжа с вышками и спасателями, с душевыми кабинками, но это не относится к деятельности этого оператора.

Кроме того, по словам Сергея Кошевого, власти Зеленоградска еще 5 млн рублей выиграли у областного правительства.

- Это мы продолжаем дальше деревянный променад и оборудуем два бетонных спуска к морю, - пояснил глава.

ИСТОЧНИК KP.RU