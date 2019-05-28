Бассейн с джакузи на берегу моря в Зеленоградске откроют 1 июля
Бассейн с джакузи откроется в Зеленоградске 1 июля. Об этом рассказал глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой.
- Бассейны – это частный оператор, он будет регулировать цены в зависимости от затрат. Там же вода будет подогреваемая, три джакузи, кафе, - говорит Сергей Кошевой. – Бюджетных денег в этом проекте нет ни копейки. Мы вложили в западный пляж 3,7 млн рублей в оборудование муниципального пляжа с вышками и спасателями, с душевыми кабинками, но это не относится к деятельности этого оператора.
Кроме того, по словам Сергея Кошевого, власти Зеленоградска еще 5 млн рублей выиграли у областного правительства.
- Это мы продолжаем дальше деревянный променад и оборудуем два бетонных спуска к морю, - пояснил глава.
ИСТОЧНИК KP.RU