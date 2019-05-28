2019-05-28T01:55:18+03:00
Общество

Бассейн с джакузи на берегу моря в Зеленоградске откроют 1 июля

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Сергей Кошевой.Сергей Кошевой.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Бассейн с джакузи откроется в Зеленоградске 1 июля. Об этом рассказал глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой.

- Бассейны – это частный оператор, он будет регулировать цены в зависимости от затрат. Там же вода будет подогреваемая, три джакузи, кафе, - говорит Сергей Кошевой. – Бюджетных денег в этом проекте нет ни копейки. Мы вложили в западный пляж 3,7 млн рублей в оборудование муниципального пляжа с вышками и спасателями, с душевыми кабинками, но это не относится к деятельности этого оператора.

Кроме того, по словам Сергея Кошевого, власти Зеленоградска еще 5 млн рублей выиграли у областного правительства.

- Это мы продолжаем дальше деревянный променад и оборудуем два бетонных спуска к морю, - пояснил глава.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении калининградца
В Калининграде отремонтируют мост через ручей Северный
В мэрии Калининграда сообщили, какие улицы отремонтируют на этой неделе
В Калининграде от самовольных построек освободили два участка, их отдадут многодетным
На ул. Транспортной в Калининграде микроавтобус съехал в реку
Под Калининградом уголовник избил 84-летнюю пенсионерку
В Калининграде прошла акция «Семейная диспансеризация»
Полиция объявила в розыск калининградца Евгения Кузнецова за жестокое избиение оппонента
На линию Усть-Луга-Балтийск вышел второй паром
В Калининграде спецназ штурмом взял квартиру, в которой выращивали коноплю
Калининградец поругался с соседом и подложил под его машину муляж противотанковой мины
За три дня в Калининградской области задержали 24 пьяных водителя
Крупнейший калининградский экспортер получит кредит на 8 млрд рублей
В Зеленоградске появился крематорий для тюленей
В акватории Калининградского залива задержали двух браконьеров