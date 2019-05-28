Скалолаз из Калининграда стал двукратным чемпионом России
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Краснодар принял чемпионат и кубок страны по скалолазанию, собрав 200 спортсменов из 28 регионов России.
Одним из лучших там стал представитель федерации скалолазания Калининградской области Евгений Зазулин, первенствовав в дисциплине «боулдеринг».
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, квалифицировавшись в финальную шестерку, наш земляк преодолел все четыре зачетные трассы быстрее оппонентов.
Евгений стал двукратным чемпионом России и теперь готовится к этапам кубка мира в Швейцарии и Франции.
ИСТОЧНИК KP.RU