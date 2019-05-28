Скалолаз из Калининграда стал двукратным чемпионом России

СЕГОДНЯ 10:31 2019-05-28T10:31:59+03:00

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Краснодар принял чемпионат и кубок страны по скалолазанию, собрав 200 спортсменов из 28 регионов России.

Одним из лучших там стал представитель федерации скалолазания Калининградской области Евгений Зазулин, первенствовав в дисциплине «боулдеринг».

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, квалифицировавшись в финальную шестерку, наш земляк преодолел все четыре зачетные трассы быстрее оппонентов.

Евгений стал двукратным чемпионом России и теперь готовится к этапам кубка мира в Швейцарии и Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU