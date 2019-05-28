Камеры «Безопасного города» помогли раскрыть более 60 преступлений с начала года

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-28T10:41:29+03:00

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С начала 2019 года записи камер системы «Безопасный город» помогли раскрыть более 60 преступлений в Калининградской области, а также пресечь свыше 200 административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в области работают 1193 камеры наружного наблюдения. В прошлом году в систему интегрировано свыше 500 камер, расположенных на территории Калининграда и около 300 видеокамер, установленных в муниципальных образованиях области.

Для эффективного видеонаблюдения в условиях недостаточной видимости и в темное время суток камеры снабжены ИК-подсветкой, которая рассчитана на дальность действия до 100 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU