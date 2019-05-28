Правительство выделило 50 млн рублей на обследование недостроенного газопровода в Балтийск

СЕГОДНЯ 10:47 2019-05-28T10:47:45+03:00

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Правительство области выделило свыше 50 млн рублей на проведение работ по обследованию недостроенного газопровода в Балтийск. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Работы должны быть проведены до 27 декабря.

В конце марта губернатор Антон Алиханов поручил обследовать недостроенный газопровод в Балтийск. Это позволит понять, можно ли его достраивать, или необходимо строить новый.

- Мне нужен ответ: если не сможем использовать старую трубу, давайте, я дам денег на новую. Если не сможем, давайте тогда проектировать заново, раз у нас можно потратить миллиард рублей и никого не посадить, - сказал Антон Алиханов.

Напомним, газопровод в Балтийск стали строить в 2012 году но до сих пор объект не построен. При этом, власти заплатили за недострой более одного миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU