Парусник «Крузенштерн» отправился в Северное море

СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-28T11:21:02+03:00

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Калининградский парусник «Крузенштерн» продолжил летнюю навигацию. Во второй рейс навигации-2019 отправились курсанты Росрыболовства и юнги Нижегородского морского клуба.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, паруснику предстоит путь через Балтику в Северное море, Ла-Манш и Бискайский залив. 41-дневный рейс обещает быть насыщенным стоянками во французских портах: на фестивале «Армада» в Руане и Бордо.

Напомним, в пятницу 24 мая барк «Крузенштерн» вернулся из первого рейса навигации 2019 года.

- В связи с краткосрочностью стоянки открыть борт судна не представлялось возможным. Однако в планах судовладельца – сделать это по завершении плавания, - сообщили в академии.

Накануне калининградские парусники «Седов» и «Крузенштерн» приняли участие в Параде парусов, посвященном 830-летию основания порта Гамбург.

ИСТОЧНИК KP.RU