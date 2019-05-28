Спасатели достали утонувший микроавтобус из реки на улице Транспортной
.Фото: vk.com
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Спасатели достали из реки утонувший микроавтобус в реке на улице Транспортной. Об этом сообщается на странице Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС в «Вконтакте».
Прибывшие на место ДТП спасатели выяснили, что водителя из автобуса спас очевидец происшествия.
- О наличии пострадавших в машине никто ничего сказать не смог. Микроавтобус и дно водоёма при помощи водолазного снаряжения были осмотрены спасателем, люди не обнаружены. Автобус извлечен из воды, - сообщили в поисково-спасательном отряде.
Водитель микроавтобуса госпитализирован в БСМП.
ИСТОЧНИК KP.RU