Спасатели достали утонувший микроавтобус из реки на улице Транспортной

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-28T11:08:52+03:00

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Спасатели достали из реки утонувший микроавтобус в реке на улице Транспортной. Об этом сообщается на странице Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС в «Вконтакте».

Прибывшие на место ДТП спасатели выяснили, что водителя из автобуса спас очевидец происшествия.

- О наличии пострадавших в машине никто ничего сказать не смог. Микроавтобус и дно водоёма при помощи водолазного снаряжения были осмотрены спасателем, люди не обнаружены. Автобус извлечен из воды, - сообщили в поисково-спасательном отряде.

Водитель микроавтобуса госпитализирован в БСМП.

ИСТОЧНИК KP.RU