В Калининграде мотоциклист врезался в столб
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в понедельник, 27 мая, в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на проспекте Победы. В сторону улицы Лесопарковой следовал мотоцикл «Кросс XR250Lite» под управлением 24-летнего водителя. В районе дома № 75 он врезался в в железный столб справа по ходу движения.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU