В Калининграде мотоциклист врезался в столб

СЕГОДНЯ 12:10 2019-05-28T12:11:22+03:00

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В Калининграде в понедельник, 27 мая, в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на проспекте Победы. В сторону улицы Лесопарковой следовал мотоцикл «Кросс XR250Lite» под управлением 24-летнего водителя. В районе дома № 75 он врезался в в железный столб справа по ходу движения.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU