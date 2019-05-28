2019-05-28T12:11:22+03:00
Происшествия

В Калининграде мотоциклист врезался в столб

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в понедельник, 27 мая, в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на проспекте Победы. В сторону улицы Лесопарковой следовал мотоцикл «Кросс XR250Lite» под управлением 24-летнего водителя. В районе дома № 75 он врезался в в железный столб справа по ходу движения.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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