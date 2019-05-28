Власти Янтарного насыпали защитную дюну, которая прикрывает променад

СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-28T12:14:24+03:00

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В Янтарном готовятся к началу летнего пляжного сезона. Ежегодная головная боль – откапывать занесенный песком деревянный променад.

- Это неправильное проектировочное решение – променад посажен низко, а его надо было поднять, чтобы под ним продувало песок. Выход из ситуации? Только строить новый. Этот променад поднять просто так теперь нельзя, он капитальный и неразборный. Плюс снизу идут коммуникации: электричество, вода и канализация. Поэтому мы променад очищаем перед каждым сезоном. Насыпали дюну, которая несет защитную функцию. Других вариантов нет. - говорит глава Янтарного Алексей Заливатский.

На расчистку власти потратили около 150 тысяч рублей, плюс техникой помог Янтарный комбинат, выделив бесплатно бульдозер.

- Всего же на подготовку к пляжному сезону было выделено правительством Калининградской области 2 млн рублей. С нашей стороны было затрачено 3.3 млн рублей. Плюс надеемся, будут еще выделены дополнительные средства по конкурсу, который мы выиграли. Там больше 3 млн рублей, - сказал Алексей Заливатский.

Напомним, после зимних штормов променад в Янтарном полностью засыпало песком.

- Песок, а он был на уровне перилл, то есть весь променад был занесен, мы все убрали. На сезон этого всегда хватает, а в конце зимы и в следующем году мы увидим приблизительно такую же картину – засыпанный променад, ничего не изменится, – заключил Алексей Заливатский.

ИСТОЧНИК KP.RU