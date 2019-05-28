В Калининграде водитель сбил ребенка на «зебре», довез его до дома и скрылся

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-28T12:16:20+03:00

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В Калининграде на улице Нарвской сбили 14-летнего школьника. После наезда водитель посадил пострадавшего в машину, довез до дома и скрылся. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло около 11 часов в понедельник, 27 мая. 14-летний мальчик при переходе проезжей части на разрешающий сигнал светофора поскользнулся и упал. В этот момент с Советского проспекта с правым поворотом двигался неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя, который допустил наезд на ребенка.

- После ДТП мужчина посадил пострадавшего в машину, довез до дома и скрылся. Школьник сообщил матери о случившемся и после обращения в больницу и осмотра врача ему было назначено амбулаторное лечение.

Ребенок не запомнил марку и номер машины, однако сотрудники ГИБДД установили водителя и вызвали его для дачи объяснения и оформления документов. Ему грозит лишение прав на полтора года и административный арест.

ИСТОЧНИК KP.RU