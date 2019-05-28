На границе в Чернышевском задержали джип, в котором перевозили более 7,5 тысяч пачек сигарет

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-28T12:20:16+03:00

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Джип «Вольво ХС90» был задержан на границе в Чернышевском. Водитель заявил, что направляется в Литву и не имеет товаров, подлежащих декларированию. Однако, досмотр показал, что автомобиль полон сигарет.

Как сообщает отделение по связям с общественностью областной таможни, сигареты находились под обшивкой салона и багажника, в полу, в дверях, а также в многочисленных тайниках, расположенных в конструктивных полостях.

– В этом году мы впервые столкнулись с таким объёмом товаров, сокрытых от таможенного контроля в одном легковом автомобиле, - сказал замначальника таможенного поста МАПП Чернышевское Алексей Чебанов.

В общей сложности таможенники извлекли из «Вольво» 7 608 пачек сигарет общим весом 130 кг.

Нарушителю грозит конфискация товара и автомобиля, а также штраф от 220 тысяч до 1,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU