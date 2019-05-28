В Калининграде отключено электричество в домах на 11-ти улицах

СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-28T12:30:23+03:00

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Во вторник, 28 мая, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С утра и до 18 часов света не будет на ул. Суворова 113-121, 115б, 117а, 120-126, 128б, 128в; ул. Камской 2б, 3, 4, 9.

С 13:30 до 18:00 электричество будет отключено на пр-те Мира 10, 73-75, 110-126; ул. Каштановая аллея 58-62, 59-73; ул. К. Маркса 67-83, 112-126; ул. Чапаева 2; в пер. Энгельса 2-8.

До 20 часов не будет света на ул. Калязинская 6-8, ул. Горького 66 (школа № 7), ул. Тельмана (парк «Юность»), ул. И. Земельная 1-27, 2-6, 4а, 4б, 8-8а.

Также будет отключен и светофор на ул. Тельмана у входа в парк «Юность».

ИСТОЧНИК KP.RU