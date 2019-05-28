В Балтийске водитель «Ниссана» при выезде с автостоянки сбил 87-летнюю женщину
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Балтийске в результате наезда пострадала пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на проспекте Ленина. Водитель «Ниссана» выезжая с автостоянки ж\д вокзала в районе дома №10 сбил 87-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU