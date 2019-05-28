Полицейские задержали калининградца, который пытался вскрыть банкомат

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-28T12:31:53+03:00

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который пытался вскрыть банкомат. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в терминальном помещении банка на улице 9 Апреля. Злоумышленник скрывал лицо под маской и пытался при помощи строительных инструментов попытался распилить корпус одного из устройств.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер наблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался судимый 58-летний житель Калининграда.

- При обыске в квартире задержанного оперативники обнаружили и изъяли маску с прорезями для глаз, два незарегистрированных газовых пистолета и строительные инструменты, с помощью которых предположительно было совершено преступление, - сообщили в полиции.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Приготовление к совершению преступления» «Кража в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU